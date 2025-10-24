Guerra Fría económica: emisario de Putin aparece en EEUU este 24 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 24 de octubre, el emisario ruso para la cooperación económica, Kiril Dmítriev, viajó hoy con urgencia a Estados Unidos (EEUU) tras la adopción de sanciones contra las dos mayores petroleras rusas y la postergación de la cumbre entre los presidentes de ambos países que debía celebrarse en Budapest.

Dmítriev publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mapa del avión en el que viaja, poco después de sobrevolar la ciudad estadounidense de Springfield.

Emisario de Putin aparece en EEUU este 24 de octubre

Según informó Axios horas antes, el emisario ruso tiene previsto reunirse con el enviado de la Casa Blanca para Rusia, Steve Witkoff.

En declaraciones a la prensa rusa tras su llegada citadas por la agencia TASS, Dmítriev afirmó que durante su visita se reunirá "con varios representantes de la Administración" de Donald Trump.

"En su mayoría serán debates a puertas cerradas sobre cómo continuar el diálogo partiendo de una actitud respetuosa respecto a los intereses de Rusia, partiendo de la comprensión de las posiciones de Rusia", indicó, reportó EFE.

Señaló que hay quienes intentan imponer a la Casa Blanca "el discurso falso de Biden" que "jamás funcionó".

"Transmitiremos a nuestros colegas estadounidenses que no deben convertirse en nuevos Biden; no se pueden seguir los enfoques erróneos, absolutamente incorrectos, fracasados, de Biden y su Administración", sostuvo.

Reiteró que "con Rusia no funciona el idioma de las presiones y es muy importante que los intereses nacionales, los intereses de seguridad de Rusia sean tomados en cuenta, porque el potencial de cooperación económica con Rusia se mantiene, pero solo en caso de una actitud respetuosa respecto a los intereses de Rusia".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el Gobierno ruso hará "lo que mejor corresponda" a sus intereses. "Esa es la clave en nuestras acciones".

