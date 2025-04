Gustavo Petro afirma que ya no puede viajar a Estados Unidos: Creo que me quitaron la visa

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes durante una cadena nacional que posiblemente le hayan retirado la visa estadounidense, así lo dio a entender a los miembros de su gabinete presidencial.

“Aquí tenemos que prepararnos para cosas, ministro de Hacienda, que está aquí reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en Estados Unidos... yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa, no tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al pato Donald varias veces”, declaró el mandatario colombiano.

Vale destacar que oficialmente el único jefe de Estado colombiano que se ha quedado sin el documento de ingreso a los Estados Unidos ha sido Ernesto Samper Pizano.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado del entonces presidente, Bill Clinton, el 11 de julio de 1996 y por cuenta de que su campaña a la presidencia fue permeada por dineros del narcotráfico; en especial, del Cartel de Cali, fue notificado de que su visa había sido revocada.

Impasse entre Petro y Trump tras su llegada al poder

Las declaraciones de Petro se producen meses después del polémico impasse que tuvo con Donald Trump debido a los vuelos con migrantes que planificó el gobierno estadounidense.

A pesar de las amenazas estadounidenses, Trump señaló que se pudo resolver el problema y que se habilitaría la devolución de migrantes colombianos en vuelos militares estadounidenses, algo que en principio Petro se opuso.

"Colombia se disculpó profusamente con nosotros en una hora", haciendo referencia a la decisión del gobierno colombiano de rechazar inicialmente la llegada de aviones militares con personas en situación irregular.

"Probablemente, leyeron sobre Colombia hace dos días. Dijeron: 'No, no los vamos a aceptar'. Yo dije: 'Van a aceptarlos, e incluso les va a dar gusto'", afirmó Trump, resaltando la postura firme de Estados Unidos frente a la negativa colombiana.

