LO ÚLTIMO: EEUU publica archivos inéditos que muestran ovnis y 'vida extraterrestre'

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Hoy, el Departamento de Guerra de los EEUU publicó una serie de archivos inéditos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI.

"El Departamento de Guerra está en perfecta sintonía con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno de los Fenómenos Anómalos No Identificados. Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas —y ha llegado el momento de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo. Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el compromiso sincero de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes", expresó el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth.

Las fotografías reveladas muestran objetos de formas extrañas, captados durante las misiones espaciales Apolo 12 y Apolo 17, informa Fox News. En una imagen tomada desde la superficie de la luna se observa un grupo de tres pequeños puntos en el cielo.

En las imágenes se observan lo que serían naves con forma de balón cerca de Japón, vídeos térmicos sobre Oriente Medio y Grecia, fotografías de supuestos fenómenos anómalos y archivos de Apollo 17. El Gobierno promete más documentos en las próximas semanas.

La orden de Trump de publicar archivos sobre ovnis se produce después de que ordenara la publicación de registros relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. durante la primera semana de su segundo mandato, en enero de 2025.

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