LO ÚLTIMO: | Trump sugiere cambiar el nombre del ICE: así se llamaría ahora

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En respuesta a una solicitud hecha en redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su apoyo a un posible cambio de nombre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De ICE a NICE

En una publicación de Truth Social, el mandatario compartió una captura de pantalla de una publicación en la que una usuaria de nombre Alyssa, escribió: "Quiero que Trump cambie ICE por NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días".

En respuesta a ello, Trump expresó: "¡¡¡GRAN IDEA!!! ¡HAZLO! Presidente DJT".

De momento, se desconoce si esta será una solicitud formal, o si se trata de una jocosidad del presidente Trump. El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de las cientos de denuncias por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos contra el ICE, querellas que han llevado a que desde el partido demócrata pidan la abolición de la policía migratoria.

Entre el 20 de enero y 31 de diciembre de 2025, se deportaron más de 600 mil migrantes que hacían vida en los Estados Unidos, según cifras oficiales. Sin embargo, estos números estuvieron muy por debajo de las metas iniciales. Los republicanos querían 1 millón de deportados en el primer año de mandato de Trump, por lo que durante el primer trimestre de 2026 se han endurecido las políticas migratorias.

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