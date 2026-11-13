Papa León XIV exige verdad, justicia y reparación ante abusos en la Iglesia durante su visita a Perú

Con un firme exhorto a encarar los delitos cometidos en el entorno eclesial mediante la verdad, la justicia, la reparación y la prevención, el papa León XIV fijó postura frente a los abusos sexuales y de otra índole durante su visita apostólica a territorio peruano.
En el marco de una reunión sostenida con autoridades y representantes del clero local, el sumo pontífice validó el dolor ocasionado por estas prácticas y recalcó el deber ineludible de la jerarquía católica de intervenir para salvaguardar a los sectores más vulnerables.
"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial", expresó León XIV al abordar la problemática ante la Iglesia peruana.
El jefe del Estado Vaticano insistió en que cualquier actuación institucional debe cimentarse en la tutela efectiva de los afectados y en el esclarecimiento de los hechos.
"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", manifestó el pontífice.
Dignidad humana y legado espiritual
Más allá del llamado a la rendición de cuentas, el mensaje papal reivindicó el valor intrínseco de cada individuo por encima de jerarquías materiales, procedencia geográfica o estatus socioeconómico.
"Ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social", afirmó León XIV.
Finalmente, el obispo de Roma evocó la trayectoria de los santos vinculados a la historia religiosa del Perú, presentándolos como referentes de cohesión, vocación de servicio y fidelidad espiritual para la comunidad católica.
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