Papa León XIV exige verdad, justicia y reparación ante abusos en la Iglesia durante su visita a Perú

Con un firme exhorto a encarar los delitos cometidos en el entorno eclesial mediante la verdad, la justicia, la reparación y la prevención, el papa León XIV fijó postura frente a los abusos sexuales y de otra índole durante su visita apostólica a territorio peruano.

​En el marco de una reunión sostenida con autoridades y representantes del clero local, el sumo pontífice validó el dolor ocasionado por estas prácticas y recalcó el deber ineludible de la jerarquía católica de intervenir para salvaguardar a los sectores más vulnerables.

​"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial", expresó León XIV al abordar la problemática ante la Iglesia peruana.

​El jefe del Estado Vaticano insistió en que cualquier actuación institucional debe cimentarse en la tutela efectiva de los afectados y en el esclarecimiento de los hechos.

​"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", manifestó el pontífice.

​Dignidad humana y legado espiritual

​Más allá del llamado a la rendición de cuentas, el mensaje papal reivindicó el valor intrínseco de cada individuo por encima de jerarquías materiales, procedencia geográfica o estatus socioeconómico.

​"Ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social", afirmó León XIV.

​Finalmente, el obispo de Roma evocó la trayectoria de los santos vinculados a la historia religiosa del Perú, presentándolos como referentes de cohesión, vocación de servicio y fidelidad espiritual para la comunidad católica.

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