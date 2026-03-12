Precios del petróleo Brent y Texas de este 11 de marzo: así cierra la jornada

Suscríbete a nuestros canales

Los precios de los crudos de referencia internacional, Brent y West Texas Intermediate (WTI), cerraron con incrementos significativos durante la jornada de este 11 de marzo. La sesión estuvo marcada por la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar gradualmente 400 millones de barriles de sus reservas.

El crudo del mar del Norte, referente en los mercados europeos, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) con un aumento del 4,76 %. El precio se situó en 91,98 dólares, lo que representó una subida de 4,18 dólares en comparación con el cierre previo de 87,80 dólares.

¿A qué se debe el cincremento?

Este incremento ocurrió aun cuando los países miembros de la AIE anunciaron una medida de choque para frenar la escalada. El director ejecutivo de la organización, Fatih Birol, destacó que el volumen de crudo que saldrá al mercado es el más alto registrado desde la fundación del organismo:

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974".

Desempeño del petróleo Texas (WTI)

En Estados Unidos, el WTI también presentó una tendencia al alza. Al terminar las operaciones, los contratos de futuros para entrega en abril sumaron 3,8 dólares, un avance del 4,55 %. Con este movimiento, el barril de referencia estadounidense se ubicó en 87,25 dólares.

La decisión de la AIE de liberar gradualmente 400 millones de barriles de sus reservas busca compensar las interrupciones de suministro en Medio Oriente. Esta cifra supera ampliamente la intervención realizada en 2022, cuando se liberaron 182 millones de barriles tras la invasión a Ucrania.

La crisis actual se originó por el bloqueo total del estrecho de Ormuz tras las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta ruta es vital para el transporte global de energía, y su paralización forzó a la AIE a utilizar un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros para evitar un desabastecimiento mayor.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube