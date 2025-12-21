Proyecciones del CEPAL: Venezuela entre los países que impulsará crecimiento económico de Sudamérica en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Se espera que la economía de Sudamérica tenga un crecimiento del 2,9% en 2025 y del 2,4% en 2026, según el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un hecho que será impulsado principalmente por tres países, incluido Venezuela.

Dentro del continente, además de Venezuela, otras dos naciones destacan por liderar las proyecciones de crecimiento: Paraguay, y Argentina, quienes acompañan el desempeño de Guyana, nación que se ha consolidado como un referente económico.

Estas cifras representan una mejora de 0,5% en comparación con los resultados obtenidos en 2024. El organismo señala que el consumo y la demanda interna son los motores principales de este avance regional.

Para Guyana, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, indicó a Bloomberg que “las perspectivas en 2026 continúan favorables y se espera un crecimiento de 24% por el aumento continuo de la producción de hidrocarburos”.

¿Cuál es el panorama para Venezuela según la CEPAL?

En el caso de Venezuela, la CEPAL proyecta un crecimiento del 6,5% para 2025 y un 3% para 2026. Salazar-Xirinachs destacó que “la economía venezolana está en un periodo de recuperación tras una fuerte contracción entre 2013 y 2021”.

Esta revisión positiva se apoya en datos del Banco Central de Venezuela (BCV), que muestran una aceleración del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, el informe advierte que la actividad no petrolera todavía enfrenta dificultades derivadas de la crisis económica general.

Desafíos monetarios y consumo

A pesar del crecimiento proyectado, la CEPAL señala riesgos relacionados con la moneda local. Salazar-Xirinachs comentó que “la depreciación que ha experimentado el Bolívar y la base monetaria podría generar un impacto en la evolución de la inflación del país y, por ende, en la capacidad adquisitiva de las personas”.

Un factor clave en la estabilidad del consumo interno es la dolarización de los ingresos. Según el reporte, se estima que el 90% de los empleados en el sector privado perciben salarios en dólares, lo que les permite proteger su poder de compra frente a las variaciones cambiarias.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube