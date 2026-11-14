Revelan la causa: un error en trabajos de fibra óptica desató el caos aéreo en EEUU

La sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues registrada este viernes en Estados Unidos, una medida excepcional que mantiene este sábado 14 de noviembre un severo caos operativo en los aeropuertos de la nación norteamericana.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, hasta las 5:30 p. m. (hora local) de este sábado se contabilizaban más de 5.500 vuelos cancelados y 6.900 retrasados, arrastrando las consecuencias de las cuatro horas de paralización total de la víspera —una acción aplicada apenas tres veces en lo que va de siglo— que dejó en tierra a unos 12.000 aviones, 9.000 de ellos comerciales.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, descartó de plano que la falla responda a un ataque cibernético y apuntó directamente a la obsolescencia de la red y a trabajos de mantenimiento: "No creo en absoluto que se haya tratado de un ciberataque".

Posible error humano o falla técnica de L3Harris

Duffy detalló que el colapso ocurrió mientras una contratista de L3Harris —principal proveedor tecnológico de la Administración Federal de Aviación (FAA)— ejecutaba labores de rutina para migrar de cableado de cobre a fibra óptica, lo que saturó el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un rúter defectuoso", precisó el titular de Transporte.

Por su parte, L3Harris confirmó que colabora con la investigación oficial y aseguró que ha estado modernizando la infraestructura del Sistema Nacional del Espacio Aéreo en coordinación con la FAA, trabajo que ya se encuentra en su fase final.

En paralelo, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, desmintió que el incidente guarde relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado recientemente para gestionar rutas y clima. Bedford estimó que la operatividad aérea debería "recuperarse plenamente este domingo".

Aeropuertos colapsados

Ante la contingencia, aerolíneas como American Airlines, United y Delta eliminaron penalidades y flexibilizaron los cambios de boletos. En Nueva York, las autoridades locales distribuyeron mantas, fórmula infantil y suministros básicos a los miles de pasajeros varados.

El colapso también desató una tormenta política. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, exigió la renuncia o destitución de Sean Duffy —acusándolo de estar "más centrado en protagonizar su propio programa televisivo que en abordar la crisis"— y pidió al Congreso abrir una investigación de cara a la temporada alta de Acción de Gracias y Navidad.

Entretanto, el Departamento de Transporte recordó que ha solicitado al Legislativo 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea. Según Duffy, el presidente Donald Trump —quien recibe reportes continuos desde la Casa Blanca aunque aún no se pronuncia públicamente— está dispuesto a negociar estos fondos con la bancada demócrata que asumirá el control del Congreso en enero.

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