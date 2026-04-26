Salen a la luz los motivos que impulsaron a Cole Allen: Trump revela pieza clave del ataque

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Recientemente, el presidente de EEUU, Donald Trump, emitió nuevas declaraciones sobre los motivos de Cole Allen para iniciar un tiroteo durante la reciente Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump explicó que el atacante mostraba señales de un odio religioso radical y relató que el agresor era una persona con problemas previos, que su propio entorno familiar conocía.

¿Qué más reveló Trump?

Según el presidente, Allen actuó impulsado por un rechazo profundo hacia los cristianos. Dicha conclusión se basa en la lectura de un manifiesto y en los datos preliminares que los investigadores han logrado obtener tras el suceso ocurrido en el hotel Washington Hilton.

Investigaciones en curso

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, ofreció una visión más prudente sobre las razones del tiroteo. En declaraciones a la cadena NBC, Blanche confirmó que el objetivo principal del atacante era el propio Donald Trump y otros miembros importantes de su equipo de Gobierno.

Aunque el análisis de los dispositivos electrónicos del detenido refuerza la idea de un ataque contra la actual administración, el fiscal subrayó que la investigación oficial todavía está en una etapa muy temprana.

Situación legal del detenido

Cole Tomas Allen se encuentra actualmente bajo custodia en un centro hospitalario donde se le realiza una evaluación de salud. Las autoridades informaron que el sospechoso no está colaborando con los interrogatorios.

Se tiene previsto que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para conocer los cargos formales que se le imputan por el ataque que obligó a suspender la tradicional cena de gala.

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