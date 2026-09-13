"Se realizarán cuando estén listos": Trump responde ante futuras elecciones en Venezuelas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó fijar plazos concretos para la realización de comicios en Venezuela al manifestar que el proceso electoral se convocará "cuando estén listos", al tiempo que sostuvo que la población local atraviesa un periodo favorable respecto al panorama socioeconómico previo.

Durante un intercambio con medios de comunicación en las instalaciones de su complejo hotelero en Doonbeg, Irlanda, el mandatario estadounidense enfatizó el papel activo que han asumido las empresas norteamericanas dentro del mercado energético local, asegurando que diversas firmas de gran envergadura ya iniciaron labores de campo.

El jefe de Estado norteamericano subrayó que el incremento en las actividades extractivas comenzará a reflejarse en los flujos financieros a medida que las inversiones expandan su escala operativa durante los próximos meses. Manifestó además que los trabajos de perforación actuales representan solo el comienzo de un ciclo comercial de mayor alcance para la industria energética regional.

Las declaraciones sobre el contexto venezolano se produjeron en el marco de la agenda oficial cumplida por el presidente en suelo irlandés, periplo que incluyó encuentros institucionales en la capital con voceros gubernamentales y reuniones de trabajo en la residencia diplomática estadounidense.

La visita oficial del mandatario contó con un amplio despliegue de seguridad preventivo en las inmediaciones del aeropuerto de Shannon y el condado de Clare, ante la convocatoria de manifestaciones por parte de agrupaciones civiles en el centro de Dublín durante el desarrollo de la jornada.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube