Seguridad nacional en EEUU: descartan atentado terrorista como causa de la parálisis total de vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó una paralización total de los despegues (ground stop) en todos los aeropuertos del país debido a una falla crítica en los centros de control de tránsito aéreo. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la medida responde a una interrupción en las telecomunicaciones y descartó tajantemente cualquier vínculo con un ataque terrorista o acto criminal.

Desde la Casa Blanca, el funcionario enfatizó que el evento no guarda relación con hechos malintencionados. "Esto no es otro 11 de septiembre. Es una caída de telecomunicaciones", aclaró Mullin ante los medios de comunicación, detallando que la orden de mantener las aeronaves en tierra se aplicó estrictamente como un protocolo de carácter preventivo.

Investigación en curso y impacto masivo

La medida de emergencia, considerada una de las mayores interrupciones de alcance nacional en la historia reciente de la aviación estadounidense, ha dejado miles de operaciones afectadas, registrando más de 10.000 retrasos y un millar de cancelaciones de vuelos a nivel nacional e internacional.

Agencias federales y equipos técnicos se encuentran investigando el origen exacto del colapso en las frecuencias de comunicación. Entre las líneas principales de indagación, las autoridades analizan si el fallo sistémico pudo estar vinculado a una reciente actualización de software o a la implementación operativa de nuevas herramientas tecnológicas de control en los centros de ruta.

Por su parte, la FAA indicó que los aviones que ya se encontraban en el aire al momento de emitirse la alerta continúan su trayectoria y aterrizan con normalidad bajo protocolos de respaldo, mientras que el restablecimiento total de las salidas de vuelos se evaluará de manera progresiva una vez garantizada la estabilidad absoluta de los sistemas.

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