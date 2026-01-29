Trump anuncia la reapertura inmediata de los vuelos comerciales a Venezuela: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves desde la Casa Blanca que los vuelos comerciales hacia Venezuela se reanudarán de manera inmediata.

Tras mantener una conversación directa con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el mandatario confirmó que el espacio aéreo será habilitado para que los ciudadanos puedan viajar entre ambos países con total seguridad.

De acuerdo con EFE, Trump destacó que esta medida busca facilitar tanto el turismo como el retorno de venezolanos que desean volver a su país. Según el mandatario, la relación entre Washington y Caracas atraviesa un momento positivo.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", expresó.

Reapertura del espacio aéreo

El mandatario aseguró que el espacio aéreo sobre territorio venezolano quedará abierto hoy mismo. Con esta decisión, se espera que las aerolíneas retomen sus rutas habituales, permitiendo que los aviones vuelen directamente hacia Venezuela.

Trump enfatizó que este paso es fundamental para normalizar el tránsito de personas y fortalecer la conectividad en la región.

"Le hable a la presidenta de Venezuela. Le informé que abriríamos el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Muy pronto los ciudadanos podrán viajar a Venezuela con seguridad y algunos venezolanos que quieren regresar. Esperamos que para el final del día se haya reabierto el espacio aéreo", dijo.

Operaciones militares y seguridad

Durante su intervención, el presidente agradeció el trabajo del general Cain y su equipo por las recientes acciones militares en Caracas, calificando la labor como "inigualable".

Aunque mencionó que existen algunos temas de seguridad pendientes en los que ya se está trabajando, resaltó la confianza mutua que se construyó con la administración venezolana para llevar a cabo estos movimientos.

Impulso al sector petrolero

Uno de los puntos clave del anuncio fue el regreso de grandes empresas estadounidenses para realizar labores de exploración en suelo venezolano. Trump afirmó que esta cooperación generará una riqueza histórica para ambas naciones, asegurando que Venezuela producirá más recursos que nunca gracias a la llegada de estas inversiones internacionales.

