Trump rechaza al nuevo líder supremo de Irán: “No estoy contento con él”

Este lunes 9 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó con respecto a la reciente designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán y aseguró que "no está contento" con la decisión.

Por su parte, el ejecutivo estadounidense declaró a The New York Post que dicho nombramiento de Mojtaba, de 56 años, con el objetivo de reemplazar a su padre, Ali Khamenei, como nuevo líder de la teocracia iraní, no cuenta con su aprobación.

Del mismo modo, Trump fue abordado con respecto a cómo planea responder al ascenso de Mojtaba Khamanei. Ante la interrogante sobre posibles acciones que planea llevar a cabo, el mandatario aseguró que "No te lo voy a decir. No estoy contento con él". De este manera, esquivó precisar si mantendrá su postura previa con respecto a considerar represalias directas contra el cambio en la cúpula iraní sin la intervención de Washington.

Por otra parte, durante la entrevista, el presidente Trump negó que EEUU esté considerando desplegar militares en el país iraní con el fin de proteger el material nuclear ubicado en la ciudad de Isfahán.

Además, explicó que, aunque existen versiones sobre conversaciones para enviar tropas a las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio "no hemos tomado ninguna decisión al respecto". Asimismo, enfatizó que "Estamos muy lejos de hacerlo".

Acenso de Mojtaba Khamenei al poder

El acenso de Mojtaba Khamenei se produjo luego de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, ocurrida el pasado sábado 28 de febrero de 2026, como consecuencia de los primeros ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, la televisión estatal de Irán informó que dicha sucesión resultó aprobada según el protocolo previsto para la respectiva transición del liderazgo supremo.

Cabe destacar que el liderazgo supremo en Irán le otorga al líder el control sobre las fuerzas armadas, el sistema judicial y la política exterior. Por este motivo, con la designación de Mojtaba Khamenei, se fortifica la continuidad dinástica y la consolidación del sector conservador dentro de dicho sistema.

No obstante, Trump ratificó que Washigton debía aprobar cualquier nombramiento en el cargo de líder supremo iraní. A su vez, señaló que la Casa Blanca considera que la transición debe corresponder a los intereses de seguridad regional.

En el mismo orden de ideas, el poder iraní insiste que se trata de un asunto interno.

Ahora bien, el ejercito de Israel advirtió, por medio de mensajes difundidos en farsi (lengua iraní), que continuarán sus ataques contra cualquier sucesor y contra quienes participen durante dicha designación.

Finalmente, la designación de Mojtaba sucede en medio de la escalada de tensión regional, tras el mandato de su padre, Ali Khamenei, quien ocupó el cargo durante más de treinta años y quien, además, centralizó el poder religioso y político en la nación iraní. La agencia estatal IRNA dio a conocer que la Asamblea de Expertos, tomó la decisión luego de una sesión de emergencia.

