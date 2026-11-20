El tránsito petrolero a través del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde circulaba una quinta parte del crudo consumido en el planeta antes del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, podría reducirse a la décima parte del suministro global hacia el año 2035 si se prolongan las restricciones en ese paso marítimo, advirtió este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su reporte anual de perspectivas energéticas.

​De acuerdo con el organismo, de mantenerse los obstáculos para la navegación de los buques tanqueros, el volumen requerido por esta vía caería desde los 20 millones de barriles diarios (mb/d) previos a la guerra hasta apenas 2 mb/d, impulsado principalmente por la ampliación de redes de oleoductos.

Actualmente, los ductos operativos en el golfo Pérsico disponen de una capacidad conjunta de 8 mb/d para despachar crudo hacia los mercados internacionales, y su uso ya ha repuntado de 2 mb/d en 2025 a un máximo reciente de 6,8 mb/d ante la crisis en la zona.

​Si se concretan los proyectos previstos para expandir los ductos existentes y edificar nuevas líneas de transporte, la AIE estima que para 2035 podrían evacuarse del golfo Pérsico hasta 14,5 mb/d esquivando Ormuz.

Ese escenario rebajaría la necesidad de tránsito por el estrecho de los 20 mb/d anteriores al conflicto a 8 mb/d, beneficiando directamente a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak, naciones que lograrían mitigar su vulnerabilidad frente a la capacidad de disrupción demostrada por Irán pese a la disparidad militar con Washington.

Aunque Estados Unidos cubriría al menos 1 mb/d de ese bloque de 2,6 mb/d, la AIE subraya que Venezuela, México y Canadá cuentan con condiciones favorables para suplir el crudo del golfo Pérsico, al igual que Rusia, de no mediar las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania.

​Caída de la demanda anual y resiliencia económica

​La agencia, que agrupa a las principales economías consumidoras de energía, proyecta que el recorte en la oferta y el encarecimiento del barril provocados por la guerra en Oriente Medio contraerán la demanda mundial de petróleo este año en alrededor de 2,7 mb/d frente a los niveles de 2025.

Este retroceso representaría la primera caída interanual desde el desplome registrado durante la pandemia de covid-19 en 2020.

​A pesar de la perturbación energética, el impacto macroeconómico ha resultado acotado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apenas recortó en dos décimas su estimación de crecimiento mundial para este año, ubicándola en 3,1 % respecto al cálculo formulado en enero antes de las hostilidades, amortiguado en gran medida por el auge de las inversiones asociadas a la inteligencia artificial.

No obstante, la AIE enfatiza que la guerra sigue abierta, persiste una elevada incertidumbre sobre una salida estable y el mapa energético global no retornará al escenario previo al conflicto.