Unicef denuncia: diez niños mueren diariamente en el conflicto libanés

Este lunes 9 de marzo de 2026 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que desde el inicio del nuevo conflicto en el Líbano hace exactamente una semana, han muerto una medida de diez niños al día, hecho que eleva a 412 la cifra total de menores fallecidos por las hostilidades desde el comienzo de la anterior guerra con Israel a finales del año 2023.

Por su parte, el director de la agencia de la ONU para Oriente Medio y Norte de África, Edouard Beigbeder, dijo por medio de un comunicado que "De media, más de diez niños han muerto todos los días en el Líbano a lo largo de la última semana, con aproximadamente 36 menores heridos cada día". Además, Beigbeder agregó que "En los últimos 28 meses, según se informa, habían muerto 329 niños y 1.632 resultaron heridos. Solo en los últimos seis días, el número de niños muertos ha aumentado en un 25 %, alcanzando la devastadora cifra de 412 menores fallecidos".

Es importante destacar que, el pasado lunes 2 de marzo, Israel lanzó una campaña a gran escala de bombardeos contra el Líbano que, hasta el momento, tuvo como resultado la muerte de 83 niños, según el último balance dado a conocer el domingo 8 de marzo por parte del ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddin.

Si bien, esta es el segundo ataque de este tipo, pues durante octubre del año 2023 estalló la primera ronda de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el cual finalizó con un alto al fuego por medio de un acuerdo a finales de 2024.

No obstante, incluso con el cese de hostilidades, Israel continuó llevando a cabo ataques dentro del territorio libanés, por lo que la cifra de víctimas infantiles continuaron incrementando.

Por otra parte, Beigbeder también alertó que las cifras compartidas este lunes son el resultado del impacto que dicho conflicto está generando sobre los menores y enfatizó que, dentro de este contexto, "miles de niños están durmiendo ahora en albergues fríos y abarrotados".

Finalmente, las autoridades libanesas han confirmado el desplazamiento de más de medio millón de personas y, el director de ACNUR elevó la cifra a 700.000, entre ellos, 200.000 niños.

Con información de EFE

