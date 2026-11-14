Colombia expulsa a decenas de venezolanos: la policía registró más de 1.500 infracciones

Las autoridades colombianas ejecutaron la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos señalados de cometer diferentes delitos e infracciones en Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

El procedimiento se realizó este jueves 12 de noviembre como parte de las medidas de seguridad impulsadas por la administración local para combatir la delincuencia y mantener el orden público.

Según los registros de la Alcaldía, los ciudadanos acumulaban más de 1.520 anotaciones policiales. Entre las conductas atribuidas al grupo figuran robos, porte de armas blancas, posesión de drogas, riñas callejeras, irrespeto a la autoridad y actividades relacionadas con la minería ilegal.

Así trasladaron a los venezolanos hasta la frontera

El operativo comenzó durante la madrugada en un centro de detención transitoria de Bucaramanga, con la participación de funcionarios de la Alcaldía, la Policía Nacional y Migración Colombia. Posteriormente, las autoridades organizaron el traslado de los 71 ciudadanos en tres autobuses hacia Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Al mediodía, los autobuses llegaron al Puente Internacional Atanasio Girardot, donde los funcionarios colombianos entregaron a los venezolanos a las autoridades de su país para completar el procedimiento de expulsión.

El alcalde Cristian Portilla defendió la medida y aseguró que su administración mantendrá las acciones contra quienes cometan actos que afecten la convivencia ciudadana. También informó que, con este procedimiento, la ciudad supera los 230 extranjeros expulsados durante 2026.

El mandatario presentó la cifra como un registro histórico para su gestión. Además, insistió en que las autoridades diferencian a los migrantes que llegan para trabajar de quienes participan en actividades ilícitas.

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