Este país exigirá una nueva visa a venezolanos a partir del 1 de septiembre: ¿Cuál es el precio?

A partir de este lunes 1 de septiembre, los venezolanos deberán obtener visa de visitante temporal de transeúnte.

Según el reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, pedirá el documento a aquellos nacionales de unos cuarenta países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar.



La medida está establecida de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, indicó en un comunicado.

Este país exigirá una nueva visa a venezolanos a partir del 1 de septiembre

La medida aplicará para nacionales de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka y Somalia.



Además, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y China.



Para solicitar esta visa, el trámite puede realizarse desde cualquier parte del mundo, fuera del territorio ecuatoriano, a través del enlace https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.



El formulario de solicitud costará 50 dólares y la visa de visitante temporal de transeúnte valdrá 30 dólares.

