Nuevas reglas para obtener la ciudadanía en Europa: lo que deben saber los venezolanos

La reciente decisión del Bundestag de eliminar la vía rápida para obtener la nacionalidad alemana ha generado inquietud entre los venezolanos en Europa, especialmente quienes aspiraban a naturalizarse en tres años.

Según DW, aunque la doble nacionalidad se mantiene, el proceso será más largo y exigente.

Desde mayo de 2025, el nuevo gobierno alemán vetó la “naturalización turbo” y restableció el requisito mínimo de cinco años de residencia legal. Esta medida forma parte de un giro político hacia el endurecimiento migratorio.

Venezolanos en Europa: ¿qué cambia y qué se mantiene?

Alemania es el país que implementa esta reforma. La eliminación de la vía rápida afecta directamente a migrantes venezolanos que buscaban regularizar su estatus en menor tiempo.

Aunque pocos lograron beneficiarse del proceso exprés, menos de 1.000 personas en todo el país, su eliminación envía un mensaje claro: integración a largo plazo.

A continuación, los requisitos actualizados para optar a la ciudadanía alemana:

Requisitos generales para naturalización estándar (mínimo 5 años):

Residencia legal continua en Alemania por al menos 5 años

Dominio del idioma alemán (nivel B1 certificado)

Prueba de integración: conocimientos sobre leyes, valores y sociedad alemana

Sustento económico propio (sin ayuda estatal)

No tener antecedentes penales

Participación social activa (voluntariado, comunidad, etc.)

Requisitos si estás casado con un ciudadano alemán:

3 años de residencia legal

2 años de matrimonio registrado

¿Por qué se eliminó la vía rápida?

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que el pasaporte alemán “no debe ser un premio rápido, sino un reconocimiento a la integración”.

La medida busca frenar la migración irregular y reforzar los criterios de cohesión nacional.

Expertos como Jannes Jacobsen, del Centro Alemán de Investigación sobre Integración y Migración, consideran que la reforma responde más a una “guerra cultural” que a datos concretos. Solo el 13 % de los extranjeros cumplía los requisitos para la ciudadanía exprés.

¿Cómo afecta a los venezolanos?

Para los venezolanos en Europa, esta decisión implica mayor planificación. Muchos migrantes que llegaron en los últimos tres años deberán esperar más tiempo para acceder a derechos plenos.

Además, la sobrecarga administrativa puede extender los plazos de naturalización hasta cuatro años o más.

Aunque la doble nacionalidad sigue permitida, el proceso exige estabilidad económica, dominio del idioma y participación activa en la sociedad alemana.

Contexto político y social

La medida se enmarca en un giro conservador del gobierno alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz. La extrema derecha propone incluso volver al requisito de ocho años. Mientras tanto, sectores progresistas critican que esta reforma dificulta la integración de profesionales altamente cualificados.

Alemania enfrenta una escasez de mano de obra en sectores clave como salud, tecnología y educación. Sin embargo, la naturalización ya no será una herramienta rápida para atraer talento, sino un proceso que exige compromiso sostenido.

