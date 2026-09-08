Perú endurece política migratoria contra venezolanos: evalúan deportaciones por esta vía

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El Gobierno de Perú evalúa acuerdos con Venezuela para ampliar las deportaciones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular. El ministro del Interior, César Astudillo, informó que hasta ahora las autoridades han expulsado a 1.635 migrantes y esperan aumentar esa cifra mediante nuevos mecanismos.

Durante una comparecencia ante el Parlamento peruano, Astudillo aseguró que el proceso se ha realizado “con muchísimo esfuerzo”. Además, adelantó la posibilidad de utilizar embarcaciones para trasladar a grupos de migrantes:

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”.

El ministro destacó que Perú alberga cerca de 1,6 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados, convirtiéndose en uno de los principales destinos de esta población fuera de Venezuela. La mayor concentración se encuentra en Lima, ciudad que reúne a una importante parte de esta comunidad.

Astudillo también diferenció entre los migrantes venezolanos y quienes son señalados por delitos.

“No todos son delincuentes. Hay gente que trabaja, pero tenemos una gran cantidad de delincuentes y de criminales perversos, de esos que cortan cabezas y dedos que caminan por acá por la calle. De esos estamos detrás de ellos. Todos los días hacemos operativos en las calles”.

Dificultades de venezolanos en Perú para regularizarse

Una parte importante de los venezolanos residentes en Perú enfrenta dificultades para mantener una condición migratoria regular. Entre los principales obstáculos aparecen el acceso a empleos formales y los trámites para obtener o renovar permisos de residencia.

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