Un bloque conformado por 11 organizaciones no gubernamentales demandó este miércoles que se audite rigurosamente la autonomía política de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, justo en la jornada en que concluye la fase de preselección previa al nombramiento definitivo que realizará la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

​Mediante un pronunciamiento conjunto, suscrito por agrupaciones como Provea y Acceso a la Justicia, las entidades advirtieron que dimitir a una organización partidista o a una función gubernamental con posterioridad a la inscripción, preselección o nombramiento no constituye una garantía válida de autonomía judicial.

​En consecuencia, las organizaciones instaron al Comité de Postulaciones Judiciales y al Consejo de Verificación a hacer públicos los "criterios objetivos y precisos sobre las afiliaciones, cargos partidistas y funciones políticas relevantes", además de solicitar a los candidatos una «declaración de dichos vínculos e intereses, de forma proporcionada».

​Exigencias de transparencia, ética y paridad

​El documento plantea una serie de estándares para blindar la idoneidad de quienes integrarán el máximo juzgado del país:

​Evaluación individual y derechos humanos: Fijar parámetros para examinar la "conducta ética, imparcialidad y trayectoria profesional" de cada participante y vetar a quienes figuren como "responsables de violaciones de derechos humanos documentados por mecanismos internacionales".

​Contraloría pública y equidad: Garantizar la paridad de género en la estructura final del TSJ, difundir en directo las entrevistas realizadas por paneles equilibrados y habilitar un período efectivo y transparente para que la sociedad civil pueda interponer objeciones.

​Cifras y contexto de la renovación judicial

​De acuerdo con el balance ofrecido el pasado sábado por el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el parlamentario opositor Pablo Pérez, el proceso acumula un total de 1.149 postulaciones desde su apertura el 28 de octubre.

Según el cronograma establecido, la elección definitiva de los nuevos magistrados está pautada para el próximo 11 de diciembre.

​Esta reestructuración del Poder Judicial surgió como uno de los pactos iniciales dentro de la mesa de diálogo instalada entre el Ejecutivo nacional y un sector de la oposición, mesa en la que no participa la tolda política de la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en enero.

​Actualmente, el máximo tribunal está integrado por jueces a quienes sectores opositores y defensores de derechos humanos señalan de responder a los intereses del chavismo y de haber ratificado la controvertida reelección de Maduro en los comicios presidenciales de 2024, proclamada por un ente comicial afín al oficialismo sin difundir las actas de escrutinio.