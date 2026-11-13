Activan otros pagos para trabajadores del sector público: beneficios para pensionados y jubilados en las próximas horas

Este 13 de noviembre, la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre confirmó la ejecución de diversas nóminas, correspondientes a los compromisos laborales del personal activo, jubilado y pensionado.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el despacho adscrito a la gestión de la gobernadora Jhoanna Carrillo, los pagos procesados en la plataforma digital abarcan la primera quincena de noviembre y la nómina a pensionados y jubilados.

Las autoridades regionales precisaron que los recursos ya fueron cargados en el sistema y se harán efectivos en las cuentas de los beneficiarios en el transcurso de las próximas horas.

Ejecutan también la bonificación de fin de año 2026 en el Sistema Patria

De manera complementaria, la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre informó a toda la masa laboral que también se ejecutó en el Sistema Patria el monto correspondiente a la bonificación de fin de año 2026.

Con esta actualización, los trabajadores activos, jubilados y pensionados del ejecutivo estadal cuentan con la liquidación de sus asignaciones quincenales y sus aguinaldos dentro de la plataforma digital.

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