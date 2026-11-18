Pasadas las 12:00 p.m. de este miércoles, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reúne en Miraflores al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, como parte de su primera visita a Venezuela.
Es el funcionario estadounidense de más alto rango que visita Venezuela en los últimos 27 años. El también jefe del Pentágono, fue recibido por el canciller Oliver Blanco.
Se esperan declaraciones a la prensa en los próximos minutos.
#EnVivo || Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibe en Miraflores al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, como parte de su primera visita a Venezuela. https://t.co/b59yflkPbN
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