Albañiles se resuelven con trabajos de frisado de paredes: conozca otros servicios

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Tras los terremotos del 24 de junio, es el Gobierno el que detenta la mayor parte de los trabajos de albañilería. Los trabajos de los albañiles independientes se concentran en reparaciones de paredes en residencias.

Los trabajadores independientes de la construcción afirman que los trabajos más frecuentes son los de reparaciones en apartamentos o edificios.

El albañil Carlos Abadía indicó que “es el Gobierno el que tiene el trabajo ahorita, las cosas están duras para quienes trabajan independientemente. Con el Gobierno se trabaja de 7:00 am a 7 :00 pm, 84 horas semanales y la remuneración son $ 200; yo me salí”.

Abadía afirmó que le contrataron para algunos trabajos. “Me han salido algunas cositas porque la gente no tiene real”.

Ofrece servicios de albañilería, impermeabilización y plomería. En albañilería realiza trabajos de fundación para colocar columnas y vigas (construir), rellenar grietas y pintar paredes según como esté el apartamento cuesta de $ 600 en adelante para un apartamento de tres habitaciones; y la impermeabilización se cobra por metro cuadrado. “Reparé uno de tres habitaciones”.

Comentó que lo que más pide la gente es “reparación de grietas en apartamentos e impermeabilización”.

Entre los materiales con los que trabaja mencionó pintura negra o Praine para pegar el manto de impermeabilización, manto de 3,2 mm o 3,4 mm, arena lavada con polvillo amarillo, polvillo, cal, pasta o mastique y cemento.

Señaló que según el trabajo a efectuar, el cliente debe pagar el 50 % por adelantado y a medida que se hace la obra, paga el resto.

Albañiles hacen trabajitos de reparación de paredes

El albañil Miguel Ángel Zambrano señaló que tras los terremotos “hay trabajitos, pero rematicos entradas de residencias, puro remate y reparación de paredes”.

Presta servicios de instalación de porcelanato, cerámica, friso, y electricidad. El costo del servicio de instalación de porcelanato cuesta $ 12 el metro cuadrado (m2), y de cerámica por $ 8 el m2. Para el friso hay que ver qué daño tiene para hacer el cálculo de lo que se hará. “Si no sufrió tanto se le echa la mezclilla y la pasta, el m2 cuesta de $ 3 a $ 4”, dijo.

Albañiles piden 50 % del costo por adelantado

Indicó que el trabajo que más piden es el arreglo del friso en las paredes. Trabaja con cal, cemento, mastique y pintura. Precisó que pide la mitad del costo del trabajo por adelantado, el 50 %.

El albañil José Isaías Torres indicó que luego de los sismos “hay trabajos, pero son contados por la economía. Ha salido un poco”.

Señaló que ofrece servicios de reparación de fachadas, pintura en áreas comunes, fosas de ascensores y plomería; en los edificios. “De los propietarios no ha salido muchos trabajos por falta de dinero”.

“Los trabajos más demandados en apartamentos son arreglo de paredes, si están muy mal se demuelen; colocación de marcos de puertas que cuestan de $ 60 a $ 70 y la instalación $ 25”, afirmó.

Dijo que para reparar las grietas se usa un aditivo que pega el cemento viejo con el nuevo, un litro cuesta de $ 4,50 a $ 6, pintura Montana por $ 240 el cuñete y el galón en $ 60 o $ 70, según sea A,B,C.

Explicó que luego de reparar la pared se aplica una mano de encamisado, una de fijador y otra de pintura de caucho.

“Si pongo el material, pido 80 % del costo del trabajo al inicio, 10 % durante la ejecución y 10 % al final”, dijo

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