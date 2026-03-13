Alerta sanitaria: autoridades detectan lote falsificado de un medicamento en Venezuela

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El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) ha informado este 13 de marzo, la detección de un lote falsificado de una solución inyectable para infusión intravenosa.

A través de sus redes oficiales, el SACS detalló que se trata del medicamento Linezid 2 mg/mL. El lote señalado no ha sido fabricado por el laboratorio autorizado, por lo que su uso representa un riesgo para la salud.

"Laboratorio Behrens C.A. (fabricante del producto), ha validado que el lote señalado no ha sido fabricado por ellos, por tanto, ha sido objeto de falsificación", explicó el SACS.

Recomendaciones:

• No adquirir ni utilizar este lote del producto.

• Si lo está utilizando, suspenda su uso de inmediato.

• Denuncie su comercialización a través de:

📩 alertasinhrr@gmail.com

📩 sacsdespacho@gmail.com

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