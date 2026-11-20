El Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR) emitió oficialmente la Alerta Sanitaria ALSA-PE-2026-018 tras detectar la falsificación y adulteración en el territorio nacional del medicamento PEREBRON, fabricado originalmente por Laboratorios Elmor, S.A.

De acuerdo con el informe técnico divulgado por la autoridad sanitaria, la irregularidad compromete específicamente al Lote 22073A en sus presentaciones de PEREBRON 28 mg/5 mL Jarabe Sabor Miel - Limón (registro sanitario E.F. 41.148/22) y la referencia al 5 % Solución Inyectable (E.F. 13.532/24).

Las investigaciones determinaron que el producto comercializado ilegalmente exhibe como fecha de vencimiento falsa el 12 de mayo de 2028, cuando su ciclo de vida real corresponde a una elaboración de septiembre de 2022 y caducidad en septiembre de 2025, tratándose por tanto de un fármaco vencido.

"Un fármaco vencido o manipulado sin control de calidad puede generar compuestos tóxicos, contaminación microbiana y reacciones adversas graves", advirtió el INHRR al subrayar que la degradación química del principio activo anula su efecto terapéutico y elimina toda garantía de pureza o esterilidad.

Medidas preventivas

Para proteger la salud de los pacientes y evitar el consumo de unidades contaminadas, el organismo regulador especificó los indicios físicos del lote alterado y las acciones inmediatas para la población.

Los empaques adulterados presentan borrado de los datos originales en la base del estuche y en el frasco con una sobreimpresión falsa de la fecha, además de evidente desgaste, suciedad o decoloración en la caja externa.

Se exhorta a la ciudadanía a abstenerse por completo de ingerir o administrar cualquier unidad perteneciente al lote 22073A.

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