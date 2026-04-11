American Airlines regresa a Venezuela: ¿Qué se sabe sobre las frecuencias y capacidad de puestos?

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Las expectativas por la reanudación de vuelos de EEUU hacia Venezuela con American Airlines han ido en aumento luego de que la aerolínea diera a conocer la fecha exacta, que se espera que sea para el 30 de abril.

Sin embargo, muchas interrogantes han surgido alrededor de los detalles logísticos que implicará, como la frecuencia aérea de los vuelos y la capacidad de puestos que tendrá.

En tan sentido, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, ofreció detalles al Circuito Onda sobre los vuelos Miami-Caracas.

Capacidad para abordar

Señaló que para cubrir este trayecto, se emplearán aeronaves modelo Embraer 175, que poseen una capacidad de 88 puestos distribuidos en dos clases: económica y ejecutiva, equipadas con servicios de internet Wi-Fi, conectores de energía, y agregó que existe la posibilidad de que se puedan incorporar nuevas aeronaves y frecuencias adicionales.

La información oficial del anuncio destaca que la frecuencia será diaria y sin escaleas; sin embargo, Herrera de Díaz recordó que hay que esperar que esa información aparezca oficialmente en el sistema.

¿Cuánto costarían los boletos?

Actualmente, el costo de los boletos para viajar a Estados Unidos mediante conexiones indirectas oscila entre los $730 y $740. Según la presidenta de Avavit, "esto por supuesto va a modificarse con un vuelo directo y también con la cantidad de ofertas que vaya produciéndose desde diferentes aerolíneas, como es el caso de la implementación de American Airlines".

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