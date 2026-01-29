AN aprueba reforma a la Ley de Hidrocarburos: puntos claves del texto legal

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en lo que fue la segunda discusión de este marco jurídico.

La normativa, aprobada de forma unánime por la plenaria, tiene como fin regular la exploración, extracción, transporte, refinación y comercialización de los recursos energéticos en el país. La reforma se fundamenta en la soberanía energética, el dominio público de los yacimientos y la protección ambiental, indicó el ente legislativo.

Participación de empresas y seguridad jurídica

La reforma introduce cambios en el esquema de participación industrial. La modificación del artículo 23 establece que las actividades primarias se ejecutarán mediante el Ejecutivo Nacional, empresas mixtas con control estatal o a través de la incorporación de empresas privadas domiciliadas en la República, bajo contratos específicos con el Estado.

Con el fin de incentivar la inversión, el artículo 8 contempla mecanismos de resolución de controversias mediante arbitraje o tribunales competentes. Además, la ley busca garantizar el equilibrio económico-financiero para proteger los proyectos ante posibles variaciones regulatorias o fiscales.

Nuevo esquema tributario y comercial

En el ámbito fiscal, el artículo 51 fija una regalía de hasta el 30%. Asimismo, se crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos, el cual establece una alícuota de hasta el 15% sobre los ingresos brutos.

Con el objetivo de dinamizar el flujo de caja de las operadoras, se eliminan otras cargas tributarias, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y contribuciones especiales.

En cuanto a la comercialización, los artículos 68 y 69 facultan al ministerio de la materia para autorizar a las operadoras la venta directa de cuotas de producción, bajo la premisa de mantener precios competitivos y asegurar el suministro interno.

