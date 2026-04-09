AN sanciona por unanimidad la Ley de Minas: detalles de su aplicación

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La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves de manera unánime la Ley Orgánica de Minas durante su segunda discusión en plenaria.

El nuevo marco legal, que consta de 137 artículos, fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que valide su carácter orgánico y constitucionalidad antes de su promulgación.

La sesión de este jueves retomó el debate a partir del artículo 116, luego de que el martes pasado se aprobaran los primeros 115 apartados del proyecto. Tras concluir la revisión total del informe, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sometió el texto a votación definitiva, informó Venezolana de Televisión (VTV).

“Se declara aprobada, por unanimidad, la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, en consecuencia, se declara sancionada la Ley y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico”, declaró el presidente del ente parlamentario.

¿Qué establece la nueva ley?

La normativa establece una estructura organizativa que incluye la creación de la Superintendencia Nacional de Minas. Se espera la fundación el Banco Nacional del Dato Científico, entidad encargada de registrar los minerales presentes en el subsuelo del territorio nacional. También clasifica la actividad en pequeña, mediana y gran minería para organizar la inversión y establecer mecanismos de seguridad jurídica.

El texto contempla que las operaciones mineras podrán ser ejecutadas por empresas de la República, empresas mixtas y brigadas mineras. Asimismo, se fijan regalías ajustadas a la productividad y un sistema de protección ambiental y social para las comunidades.

Las autoridades informaron que los fondos recaudados mediante la actividad minera se dirigirán exclusivamente al fortalecimiento del área social. Los recursos deberán destinarse a los sectores de salud, educación, vialidad y servicios públicos.

Representantes mineros e indígenas hicieron presencia en el hemiciclo

Durante el acto de sanción, estuvieron presentes el ministro para el Desarrollo Mineral Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva Hernández, junto a representantes indígenas y trabajadores mineros del sur del país. Rodríguez dirigió unas palabras a los ciudadanos y legisladores:

“Y a las venezolanas y a los venezolanos, que ven en este instrumento, un vehículo para la construcción de la prosperidad, del futuro; a las trabajadoras y trabajadores en todo el territorio nacional, que tienen un instrumento que los proteja y muy especialmente, a ustedes, diputados y diputadas, por la paciencia, por la tenacidad, por la confianza y por la percepción real del momento histórico que está viviendo el país”, apuntó Rodríguez.

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