Arranca Plan Nacional Quirúrgico para docentes: ¿En qué consiste?

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció este viernes el arranque del Plan Nacional Quirúrgico 2026 para docentes, a través del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme).

“Con el apoyo de las direcciones regionales ubicamos los casos en las instituciones y coordinamos la intervención en las unidades médicas”, publicó el ministro junto a un video en redes sociales.

“Este plan forma parte de las políticas de protección integral a nuestros trabajadores de la educación”, agregó Rodríguez.

De acuerdo a lo publicado por el Ipasme, la articulación se realizará en coordinación directa con las Zonas Educativas.

¿Qué contempla el Plan Quirúrgico Nacional para docentes?

Cirugías de baja, mediana y alta complejidad Cuenta con una red de 68 unidades médicas en los 24 estados del país Centros quirúrgicos estratégicos en Caracas, Barquisimeto y Barcelona. Brindará cuidado oftalmológico para zonas de difícil acceso Desplegará brigadas quirúrgicas en jornadas especiales.

El Ipasme garantizará el diagnóstico, los suministros y la resolución quirúrgica.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube