Arranca Plan Nacional Quirúrgico para docentes: ¿En qué consiste?

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció este viernes el arranque del Plan Nacional Quirúrgico 2026 para docentes, a través del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme).
“Con el apoyo de las direcciones regionales ubicamos los casos en las instituciones y coordinamos la intervención en las unidades médicas”, publicó el ministro junto a un video en redes sociales.
“Este plan forma parte de las políticas de protección integral a nuestros trabajadores de la educación”, agregó Rodríguez.
De acuerdo a lo publicado por el Ipasme, la articulación se realizará en coordinación directa con las Zonas Educativas.
¿Qué contempla el Plan Quirúrgico Nacional para docentes?
- Cirugías de baja, mediana y alta complejidad
- Cuenta con una red de 68 unidades médicas en los 24 estados del país
- Centros quirúrgicos estratégicos en Caracas, Barquisimeto y Barcelona.
- Brindará cuidado oftalmológico para zonas de difícil acceso
- Desplegará brigadas quirúrgicas en jornadas especiales.
El Ipasme garantizará el diagnóstico, los suministros y la resolución quirúrgica.
Visite nuestra sección Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube