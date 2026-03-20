Aumento salarial en Venezuela: esta sería la propuesta del gobierno para la administración pública y pensiones

Entre las discusiones sobre el aumento salarial en Venezuela el gobierno presentó su propuesta para la administración pública y a los pensionados.
La periodista Ginette González difundió una propuesta laboral que incluye el tema salarial en Venezuela, por parte del gobierno de Venezuela.
Aumento salarial en Venezuela
A través de sus redes, González afirma que tuvo acceso a estos datos para el sistema laboral en Venezuela.
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