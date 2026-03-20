Aumento salarial en Venezuela: esta sería la propuesta del gobierno para la administración pública y pensiones

Suscríbete a nuestros canales

Entre las discusiones sobre el aumento salarial en Venezuela el gobierno presentó su propuesta para la administración pública y a los pensionados.

La periodista Ginette González difundió una propuesta laboral que incluye el tema salarial en Venezuela, por parte del gobierno de Venezuela.

Aumento salarial en Venezuela

A través de sus redes, González afirma que tuvo acceso a estos datos para el sistema laboral en Venezuela.

Más información en breve...

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube