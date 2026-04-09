Avanzan hacia Miraflores marchas en Caracas este 9 de abril: reportan enfrentamientos con la PNB

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Pasadas las 11:00 a.m. de este jueves, partieron desde Plaza Venezuela dos marchas convocadas por el PSUV, y sindicatos y gremios de trabajadores que solicitan un aumento del salario mínimo de cara al 01 de mayo.

Por su parte, el oficialismo salió a las calles para conmemorar los 20 años de la Ley de Consejos Comunales.

Cerca de las 11:45 a.m. se reportan enfrentamientos (empujones) entre los funcionarios de la PNB y los manifestantes que reclaman aumento de salario. Los trabajadores increpaban a los funcionarios por no permitir el paso de la marcha y los invitaban a también pedir un ajuste salarial.

Ambas tienen como destino final el Palacio de Miraflores.

EN DESARROLLO...

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