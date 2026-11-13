Bancos aumentan límite de tarjetas de crédito en temporada navideña: conozca las recomendaciones para no volverse loco y endeudarse

Debido a razones estacionales, como Black Friday o Navidad, los bancos aumentan los límites de las tarjetas de crédito. Para lograr que el banco aumente el financiamiento se debe tener buen historial de pago; y para no quedar ahorcado en deudas se debe tener un presupuesto, afirman los economistas.

Para lograr que los bancos aumenten el límite de financiamiento de la tarjeta de crédito (TDC), lo primero es que el tarjetahabiente tenga un buen historial de pagos de la misma, es decir, que le de buen uso.

El economista Luís Piña indicó que darle buen uso a la TDC significa que “la use recurrentemente y que recurrentemente haga los pagos mínimos o sobre el pago mínimo requerido por la institución en las fechas que hay que hacerlo”.

Acotó que es importante tomar en cuenta las fechas de pago, porque pagar después de la fecha límite, aunque se hace el desembolso, eso queda negativamente en su récord.

Enfatizó que una de las principales recomendaciones es hacer los pagos a tiempo, en la medida que use la tarjeta de crédito al consumo.

Bancos aumentan límites de tarjetas de crédito en temporada navideña

Piña destacó que esta época del año (Black Friday y Navidad) por razones puramente estacionales es más expansiva en el gasto del Gobierno, y es más expansiva en el gasto de los consumidores.

“En verdad, en esta época, ciertos bancos toman la medida de incrementar el límite de la tarjeta de crédito de los usuarios que hacen buen uso de la misma, pagan a tiempo, y tienen capacidad y carácter de pago”, afirmó.

Precisó que el pago de una tarjeta de crédito depende de dos condiciones principales. Una es la capacidad de pago del cliente y la otra es el carácter del cliente. El carácter del cliente es la disposición a pagar.

Recomendaciones para no volverse loco con las tarjetas de crédito

El economista mencionó entre las recomendaciones para no volverse loco y quedar ahorcado con deudas, “término muy usado en nuestra economía, es bueno tener un presupuesto, un buen manejo de las finanzas personales y saber hasta dónde puede endeudarse”.

Explicó que el tarjetahabiente puede tener deudas que cubran o representen cierto porcentaje de su ingreso, pero que su ingreso no se vea comprometido en más de un 80 %, un 100 % para el pago de deuda de TDC.

Las tarjetas de crédito al consumo ayudan a adquirir ciertos productos, sin embargo, hay que usarlas con mucho cuidado.

Recordó que “la tarjeta de crédito dejó de ser en algún momento en nuestro país un sustituto del salario para convertirse en un complemento del mismo, es decir, las personas gastan sus ingresos, gastan su salario y adicionalmente gastan con la tarjeta de crédito”.

Añadió que es importante que las personas sean bastante prudentes porque todo lo que consuman con se tarjeta de crédito eventualmente deben pagarlo y con una tasa de interés implícita a este instrumento.

Reiteró que “ciertamente en esta época se ve una tendencia al aumento de los límites de la tarjeta de crédito a las personas que tienen buen historial de pago”.

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