BCV anuncia habilitación progresiva del mecanismo de venta: claves del proceso

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la habilitación progresiva del mecanismo de venta de divisas, coordinado con el Ejecutivo Nacional y con apoyo del sistema financiero.

Dicha medida busca reforzar la oferta de dólares en el país, complementando la actividad del sector privado y fortaleciendo la economía nacional.

Hasta la fecha, el BCV ha colocado 300 millones de dólares provenientes de la exportación de hidrocarburos, de acuerdo a la información del medio digital Tendencias Informativas.

Además, se encuentra en curso una nueva oferta de 200 millones de dólares, destinada a completar la disponibilidad de divisas para enero y la primera semana de febrero. Esto garantiza un flujo constante de recursos en el mercado cambiario.

Según lo informado, la implementación de nuevos mecanismos de venta requiere un periodo de adaptación técnica, para garantizar que la recepción y liquidación de los recursos se realice de manera segura y confiable.

Esta fase es fundamental para que las transacciones se efectúen sin inconvenientes y todos los actores financieros involucrados cumplan con los estándares establecidos.

Foto: Cortesía

El proceso incluye la incorporación progresiva de más bancos e instituciones financieras, ampliando los canales por donde se canalizan los ingresos petroleros. Esto permitirá optimizar la distribución de divisas y asegurar que el sistema financiero pueda manejar de forma eficiente los recursos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube