​BID da el primer paso para reactivar su relación financiera con Venezuela

Aunque el acceso efectivo a financiamiento fresco continúa supeditado a la liquidación de 2.300 millones de dólares en capital e intereses vencidos al cierre del 30 de septiembre, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este viernes por unanimidad un documento de vinculación con Venezuela.

Este instrumento representa el primer avance institucional para restablecer las operaciones del organismo en la nación sudamericana desde la suspensión de préstamos dictada en mayo de 2018.

​Este mecanismo funciona como un marco operativo provisional que delinea las prioridades de acción del ente mientras se diseña una estrategia de país completa —ausente desde el ciclo 2011-2014—. Bajo los estatutos de la institución, ningún Estado miembro puede optar por garantías ni desembolsos sin contar con dicho plan vigente y sin antes saldar sus compromisos en mora.

Prioridades operativas y apertura eléctrica

​La hoja de ruta trazada por el organismo focaliza su eventual acompañamiento en cuatro frentes estratégicos:

​Recuperación productiva: reactivación de los motores de crecimiento económico.

​Infraestructura energética: rehabilitación integral del sistema eléctrico nacional.

​Protección a vulnerables: mejora de los programas sociales con énfasis en seguridad alimentaria.

​Atención post-desastre: apoyo a la reconstrucción tras los severos terremotos ocurridos en junio.

​El aval del directorio se produce pocos días después de que el Parlamento venezolano sancionara una reforma a la ley eléctrica, iniciativa legislativa que habilita la participación de capitales privados en la industria tras casi dos décadas de monopolio estatal.

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