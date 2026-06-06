Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 6 de junio, el Sistema Patria activó el pago del Bono Complementario Familiar a través de su monedero digital.

Este estipendio llega de forma directa y gradual a cada beneficiario que está registrado con el Carnet de la Patria.

Bono Complementario Familiar: sepa el monto que entrega Patria este 6 de junio

Canales aliados como Noticias Patria Digital informaron sobre la entrega por un monto de 2.750,00 bolívares.

Se debe recordar que, en paralelo, el Sistema Patria paga el Bono Único Familiar. La entrega tendrá lugar del 3 al 9 de junio de 2026.

El mensaje de notificación «Con firmeza y unidad nacional avanzamos por el desarrollo económico, la paz, la felicidad y bienestar de nuestro pueblo.#LosQueremosDeVuelta» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Estos son los pasos que deben seguir los usuarios para activar los pagos:

Iniciar sesión en la plataforma Patria. En la sección “Inicio”, ir a la opción “Protección Social”. Hacer clic en “aceptar” en el bono.

El sistema enviará un mensaje de texto cuando este monto se acredite en el monedero correspondiente.

En la aplicación veMonedero también se pueden aceptar los bonos; en la segunda pestaña "Acciones" aparecerán los bonos que requieren ser aceptados.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube