Bono especial a los trabajadores por seis meses: surge una nueva propuesta

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Los venezolanos siguen a la expectativa ante un posible aumento salarial y de pensiones que alivie los bolsillos durante lo que resta de este 2026. En las últimas semanas han surgidos varias propuestas dirigidas al Ejecutivo Nacional por parte de gremios, sector privado y economistas.

Este 8 de abril, el economista y consultor Asdrúbal Oliveros, volvió a referirse al panorama económico actual en Venezuela, y planteó una propuesta que pueda servir para mejorar el ingreso de los trabajadores mientras se estabilizan los ingresos petroleros en el país.

Durante una entrevista radial con el periodista Román Lozinski, Oliveros propuso al gobierno que pague un bono especial a los trabajadores por 6 meses al no poder aumentar el salario en las condiciones actuales.

"Si para el Estado es un problema en las condiciones actuales (Ley del Trabajo) aumentar el salario, por lo menos se defina en un período transitorio, puede ser seis meses, donde se pague un bono especial a los trabajadores, que sea una asignación mensual que se sume a lo que ya el trabajador tiene", explicó.

Aunque Oliveros no detalló de cuánto podría ser este bono, sostuvo que este dinero adicional también podría pagarse a través de los denominados bonos de guerra o incluso con el bono de alimentación (cestatickets).

Aumento del salario mínimo a $200 no es viable

En días recientes, Asdrúbal Oliveros también sostuvo que un aumento sustancial del salario mínimo comprometería casi la totalidad del excedente estatal. Lo que en los actuales momentos hace inviable un incremento por ese monto que ha sido propuesto por gremialistas y sindicatos.

"Se que es lo justo, que por ejemplo, el sueldo mínimo arranque en $200, y si quieres poner la mitad de eso a las pensiones ($100), estamos hablando de que prácticamente todo el excedente se iría para cubrir los salarios, y el Estado es más que los empleados" dijo el economista.

A su juicio, el también consultor empresarial, estimó que un ajuste del salario mínimo cercano a los 100 dólares mensuales en Venezuela sería "realista".

"Todo esto son estimaciones, insisto, yo no estoy diciendo que esto es lo que debe ser, esto es lo que podría el Estado con los datos que tenemos hoy, podrías acercarte a los $100 (salario mínimo) y las pensiones acercarse entre $50 y $80, esto sería lo realista", agregó Oliveros.

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