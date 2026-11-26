El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que el programa económico "Venezuela Renace" no contempla incrementos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), apostando en cambio por el crecimiento de la actividad productiva, la simplificación de trámites y el uso de tecnología para ampliar la formalización y la recaudación tributaria.

​Durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario explicó que el plan tiene como objetivos centrales destrabar el aparato productivo, reinsertar el sistema financiero venezolano en los circuitos internacionales, reducir los costos asociados al comercio exterior e impulsar reformas fiscales y legales de carácter inclusivo.

​Ortega puntualizó que, aunque el documento fue presentado públicamente esta semana, es el resultado de meses de planificación continua impulsada bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Asimismo, defendió que el despliegue estadístico de la estrategia busca traducirse en mejoras tangibles para la población:

"Este programa está enfocado en el pueblo venezolano: a pesar de que está lleno de cifras y de gráficas, está hecho con una rigurosidad técnica que demanda la situación. Todo esto está concentrado en mejorarle la vida a nuestro pueblo, a los venezolanos, enfatizó.

​Según el diagnóstico presentado por el vicepresidente sectorial, la economía nacional operó por debajo de su capacidad real tras sufrir una merma en su generación de riqueza entre 2012 y 2020 como consecuencia de las sanciones aplicadas al sector petrolero.

"El programa hace un diagnóstico realista y sincero de lo que ocurrió, de cómo la economía venezolana desde el año 2012 hasta el 2020 perdió una capacidad importante de generación de riqueza; y, dado que tiene un diagnóstico realista, también hace un diagnóstico de todas las potencialidades que tiene el país", dijo.