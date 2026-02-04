¿Qué se sabe de Álex Saab? Esta es la información que se maneja

Suscríbete a nuestros canales

Los empresarios Álex Saab y habría sido detenido este miércoles 4 de febrero. Según Caracol Radio, fue capturado en Venezuela por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) para su posible extradición a Estados Unidos.

De acuerdo la información publicada por Caracol Radio, Saab fue capturado en una operación conjunta entre las autoridades de Venezuela y el FBI a las 2:30 de la mañana.

Además de Saab, Raúl Belisario Gorrín, vinculada a Globovisión, también fue capturado en el operativo.

El 16 de enero de 2026, la actual encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, removió a Saab de su cargo como Ministro de Industrias y Producción Nacional.

A diferencia de Saab, Raúl Gorrín no ocupaba un cargo público

Ambos son fugitivos de la justicia estadounidense y figuran en las listas de los más buscados, aunque por casos diferentes que terminaron convergiendo en la estructura financiera de la administración de Maduro.

La agencia de noticias Reuters también confirmó la detención de Saab y Gorrín.

