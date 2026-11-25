La ONG defensora de la libertad de expresión en Venezuela, Espacio Público, se pronunció tras la exclusión de Meridiano TV en la Mesa de Diálogo en la que se discuten con autoridades del Estado las renovaciones de concesiones de diferentes televisoras del país.

A través de sus redes sociales, la organización instó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a no excluir a ningún medio de comunicación de este proceso de renovaciones.

"Reiteramos que Conatel tiene la obligación de actualizar el estatus de todas las emisoras de radio y televisión que hacen vida en el territorio nacional, sin exclusión ni discriminación. Recordamos que Conatel sostiene una política de silencio administrativo como un mecanismo de presión", expresaron.

Espacio Público recordó que, el artículo 31 de la Lotel establece que si este órgano no se pronuncia dentro del plazo establecido frente a una solicitud de otorgamiento de habilitación o concesión, se entenderá como una negativa respecto de la solicitud formulada.

"Durante años, este silencio administrativo se ha convertido en una negativa, inmotivada, que deja a los medios en una clandestinidad de facto. Es obligación del Estado venezolano actualizar debidamente el estatus administrativo de todas las concesiones para transparentar la gestión del espectro radioeléctrico", sentenciaron.

Desde el Bloque DEARMAS y Meridiano Televisión reclamamos la incorporación inmediata de nuestra planta en cualquier proceso de actualización de concesiones y en toda revisión de medidas administrativas vinculadas al sector audiovisual. No pedimos privilegios. Exigimos exactamente lo mismo que se reconoce a los demás: igualdad de trato, seguridad jurídica y respeto al derecho de participar en condiciones de equidad.

Una verdadera política de pluralismo se mide por su capacidad de incluir, no de excluir. Si la mesa aspira a convertirse en una referencia para el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información, debe garantizar que ningún medio sea apartado arbitrariamente de una discusión que concierne a todo el sistema de comunicación del país. Porque la pluralidad, para ser auténtica, debe ser para todos. No para algunos.

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