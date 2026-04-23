Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta sus ocho vértices para un país más productivo

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Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, lideró una rueda de prensa para ofrecer detalles del plan seguro, competitivo y sostenible que puede llevar a cabo el ente gremial en materia de electricidad, gas, agua potable y petróleo.

“Básicamente nosotros creemos en el desarrollo del país para que las inversiones, las obras y los proyectos que piense ejecutar el Gobierno Nacional, las empresas nacionales o extranjeras cuenten con nuestros profesionales, quienes tienen la suficiente preparación, capacidad actualizada para poder manejar y llevar a feliz término cualquiera de los proyectos que se nos den en nuestra área de competencia”, expresó Betancourt.

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A su vez, destacó que la seguridad jurídica es un pilar importante para la inversión nacional y extranjera, ya que hay que ofrecerles a los empresarios un marco legal que los haga sentir en confianza para llevar a cabo un proyecto de inversión en buen término, al tiempo que aseguró que desde la institución que el preside cuentan con el capital humano necesario fortalecer la industria del país.

Por último, afirmó que todos los proyectos deben ser desarrollados en conjunto, pero uno de los principales es el agua potable, dado que, es un recurso indispensable para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

“El agua potable forma parte de la salud, luego el sistema eléctrico del país, el gas y el petróleo para mejorar las condiciones de los habitantes", concluyó.

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