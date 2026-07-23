Colegio de Ingenieros pide a la Defensoría del Pueblo mediar para la revisión de ascensores: conoce los detalles

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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para mediar sobre la evaluación técnica de los ascensores tras los terremotos de 7,2 y 7,5 que se registraron el pasado 24 de junio en el país.

El arquitecto Richard Casanova, vicepresidente del CIV, quien está a cargo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del organismo, detalló los puntos de su solicitud y explicó los motivos de la misma.

Revisión de ascensores tras terremotos

De acuerdo con lo expuesto por Casanova, la solicitud es para que la defensora del Pueblo, Eglée González, medie ante el Ejecutivo nacional y municipal con el fin de establecer un lapso urgente de 24 para las inspecciones técnicas de ascensores que deben realizar las empresas privadas o profesionales colegiados, así como un lapso posterior de 24 horas para la reactivación de los ascensores en los casos que corresponda, de modo que se pueda evitar el confinamiento de las familias que residen en pisos altos.

Asimismo, señala que estas medidas constan en la suspensión de forma temporal de que la certificación para el uso de los ascensores tras los terremotos sea solo por parte del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) en medio de la contingencia en la que se encuentran los estados afectados.

Solicitud del CIV

De acuerdo con la explicación del arquitecto Casanova, parte de la solicitud del CIV incluye la validación de las certificaciones emitidas por las empresas con su respectivo Registro Mercantil al día o la firma de ingenieros y profesionales técnicos colegiados.

Esta medida se debe a que según el arquitecto, Sencamer actualmente no cuenta con la capacidad técnica para validar de forma inmediata los miles de edificios que resultaron afectados por el doblete sísmico.

Adicionalmente, resaltó que por parte del CIV se plantea la prohibición del cobro de honorarios adicionales por parte de las empresas privadas para las evaluaciones de ascensores derivadas de los terremotos.

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