¿Cómo recargar saldo de tu celular con Cashea? Disponible en todas las operadoras

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La plataforma de compras a crédito Cashea mantiene sus funciones para gestionar el pago de facturas de servicios públicos y privados, así como la recarga de saldo para telefonía móvil bajo una modalidad de financiamiento.

A través de sus redes sociales, la aplicación apuntó que la opción se gestiona mediante la "Línea Cotidiana", que permite a los clientes cancelar servicios de internet, televisión por suscripción y telefonía móvil difiriendo el costo total. Estas operaciones están habilitadas a partir de los 2 dólares.

El modelo de pago requiere un abono inicial que se realiza de manera inmediata al momento de la transacción. Una vez completado este paso, el saldo restante se distribuye en un cronograma de pagos específicos.

Según las condiciones de la aplicación, el usuario debe abonar las cuotas en un intervalo obligatorio de 14 días. Este calendario de vencimientos quincenales rige para todos los servicios digitales vinculados a la herramienta.

Gestión de recargas para telefonía móvil

La actualización incluye convenios con las principales operadoras de telecomunicaciones que operan en el país: Movistar, Digitel y Movilnet. Estos son los pasos para realizar las recargas:

El usuario debe acceder a la pestaña de “Línea Cotidiana”. Posteriormente, ingresar al apartado identificado como “Cuentas y servicios”. En este menú, se selecciona la operadora de telecomunicaciones correspondiente. Se introduce el monto exacto de la recarga o el pago de la factura. Finalmente, se elige el número de cuotas en las que se desea saldar la deuda pendiente.

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