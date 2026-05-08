Confirman identidad de Víctor Hugo Quero tras exhumación: detalles aquí

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Oficialmente se confirmó este viernes la identidad de Víctor Hugo Quero tras la exhumación ordenada por el Ministerio Público, a través del fiscal general, Larry Devoe, así lo informó el periodista Rafael Hernández Marcano.

“Se confirma con verificación visual tras la exhumación que en efecto es Víctor Hugo Navas quien está enterrado. Sigue el procedimiento a cargo del CICPC”, informó el comunicador a través de su cuenta en Instagram.

En el lugar estuvieron presentes comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Asimismo, la ciudadana Carmen Navas, madre de Quero, presenció el desarrollo de la medida.

Según datos aportados por el periodista Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 y Noticias RCN, los restos biológicos fueron sometidos a un nuevo protocolo de autopsia con el fin de esclarecer las interrogantes legales que persisten sobre el deceso ocurrido dentro del recinto penitenciario.

Detalles del caso

Víctor Hugo Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025. Al momento de su reclusión, enfrentaba cargos legales por presunto "terrorismo". Su muerte se produjo mientras permanecía privado de libertad en la cárcel de Rodeo I, lo que motivó la actual intervención de los órganos de justicia para garantizar la transparencia del proceso.

La exhumación forma parte de una serie de pasos procesales que continuarán bajo la dirección técnica del CICPC, cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público para determinar las circunstancias finales del caso.