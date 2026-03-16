Conindustria lanza propuesta para la subasta de divisas: "Todos los sectores son de suma importancia"

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Para este 2026, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) avizora un crecimiento de dos dígitos en el sector, de 12,7% en promedio.

Tito López, el presidente de la confederación señala que todo depende de cómo se aplique el plan de financiamiento hacia el sector industrial y de la fluidez de la subasta de divisas.

Estas deben hacerse de manera mensual y cíclica, además de incluir, no solo a los sectores dedicados a la exportación y producción de alimentos y medicamentos, sino a todos los sectores productivos del país.

"Siempre se necesitan envases, tapas, papel, estuches, transformadores en hierro, aluminio, infraestructuras, tecnología; todos los sectores son de suma importancia en el país; tiene que existir un mecanismo que va por la renta petrolera hacia estas áreas industriales", indicó.

Desde el gremio trabajan en una propuesta de un sistema que tenga en cuenta todo el sector industrial.

Además adelantó que la recién aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos "es una garantía para que entren las trasnacionales al país, aumente la renta petrolera y también se traslade hacia el resto de los sectores productivos", los cuales conviven dentro de la economía venezolana.

Expectativas para el 2026

López se mostró optimista de las perspectivas económicas que tiene el país de cara al resto del 2026, donde proyecciones avizoran un crecimiento de dos dígitos en el sector industrial.

"Vemos un año 2026 muy optimista, de crecimiento económico e industrial, que no se traducirá solo en mejoramiento de producción, también en empleos a esta nueva generación de talentos que se incorpora al sector privado laboral", comenta.

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