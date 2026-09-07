Continúan las inspecciones de infraestructuras escolares: ¿Qué harán con las instalaciones afectadas?

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Las autoridades nacionales mantienen un despliegue de revisión y diagnóstico riguroso en las estructuras escolares del país, tras el evento sísmico registrado el pasado 24 de junio.

Durante una rueda de prensa, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, informó que su despacho trabaja en coordinación técnica con el Ministerio del Poder Popular para la Educación a fin de diagnosticar las edificaciones afectadas y asegurar la ejecución de las reparaciones requeridas.

Asimismo, la representación ministerial precisó que aquellas instalaciones cuya evaluación técnica determine riesgos estructurales que comprometan la integridad de la comunidad educativa permanecerán inhabilitadas, condicionando su reapertura a la culminación de las obras de adecuación y la certificación correspondiente.

Finalmente, Garcés puntualizó que la cartera educativa avanza en el protocolo oficial de inspección, acompañando los diagnósticos de ingeniería para proceder con la rehabilitación acelerada de la red escolar.

De un total cercano a 27.000 instituciones educativas a escala nacional, unas 900 registraron daños leves y se encuentran en fase de reparación.

Por su parte, 87 planteles sufrieron daños severos y 11 colapsaron de forma total, por lo que requerirán trabajos de rehabilitación profunda.

Los alumnos y educadores de los planteles colapsados o con daños estructurales graves tendrán un cupo asegurado en las instituciones educativas más cercanas a su nueva residencia. La misma medida aplica para las familias que debieron mudarse a otros estados.

Está previsto que las clases del año escolar 2026-2027 inicien el próximo 14 de septiembre.