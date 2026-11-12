Conviasa amplía sus conexiones internacionales: estos son los destinos de cada día de la semana

La aerolínea Conviasa presentó su itinerario internacional para los días de semana en noviembre, con vuelos que conectarán a Venezuela con México, Cuba y Barbados.

La programación contempla distintas frecuencias semanales y fechas específicas para cada destino, con salidas desde Caracas y Porlamar.

Vuelos hacia México y Cuba

La conexión entre Caracas y Santa Lucía, México, tendrá frecuencia los martes y comenzará a operar el 17 de noviembre. El vuelo de ida saldrá a las 10:00 am y llegará a la 1:00 pm, mientras que el retorno partirá a las 4:00 pm y aterrizará a las 11:00 pm.

Por su parte, la ruta Caracas-La Habana contará con operaciones los miércoles y viernes, a partir de mañana 13 de noviembre. El itinerario establece la salida desde Venezuela a las 3:30 pm, con llegada a Cuba a las 5:30 pm. El regreso está previsto para las 7:30 pm, con aterrizaje en Caracas a las 11:30 pm.

Conexión entre Margarita y Barbados

Otra de las rutas anunciadas enlazará Porlamar con Bridgetown, capital de Barbados. Este servicio tendrá fechas puntuales durante noviembre: los vuelos de ida serán los días 11 y 25, mientras que los retornos se realizarán el 12 y 26.

Los horarios establecidos son los siguientes:

Porlamar – Bridgetown: salida a las 11:15 pm y llegada a las 12:35 am.

Bridgetown – Porlamar: salida a la 1:25 am y llegada a las 2:45 am.

¿Dónde comprar los boletos?

Los viajeros interesados en estas conexiones internacionales pueden consultar la disponibilidad y gestionar sus pasajes mediante los canales oficiales de la aerolínea: su portal web www.conviasa.aero y el correo electrónico callcenter@conviasa.aero.





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