Convocan a la una gran vigilia de oración en el Estadio Universitario de la UCV

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Bajo el lema de unir al país en fe, consuelo y esperanza, la organización Gran Vigilia de Oración (GVO) invita a la ciudadanía a participar en su 33.ª edición, la cual se llevara a cabo este viernes 18 de septiembre en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El encuentro espiritual, que iniciará formalmente a las 8:00 p.m. y abrirá puertas desde las 6:00 p.m., busca reunir a miles de asistentes de distintas regiones del país para orar por la reconciliación y el bienestar de las familias venezolanas.

"Hoy más que nunca, es necesario levantar este espacio de unidad para buscar a Dios sin distingo de ningún tipo, ni político, social o religioso. El llamado es a estar todos unidos como hermanos buscando la fe y la llenura espiritual en Dios, encontrando significado a lo vivido para ser mejores personas que antes", expresó el Apóstol Ignacio Yllaramendy, coordinador nacional del evento.

Un despliegue de fe y dinamismo

Con una trayectoria de dos décadas sirviendo como punto de encuentro intercesora para la nación, la edición de este año contará con una amplia producción en escena: la presentación de la Banda Gran Vigilia junto a un coro multitudinario integrado por más de mil voces de diferentes regiones del país; un despliegue teatral con más de 100 actores en escena y Presencia de líderes e invitados de trayectoria nacional e internacional.

Los organizadores recomiendan asistir con ropa y zapatos cómodos.

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