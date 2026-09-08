Copa Airlines refuerza conexión con Venezuela desde este 15 de septiembre: horarios y las tarifas vigentes

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La aerolínea Copa Airlines incrementará a dos frecuencias diarias sus operaciones aéreas entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a partir del próximo 15 de septiembre de 2026.

A través de sus redes sociales, la cuenta @dgaviacion_ reveló los detalles.

La ampliación del servicio se realiza en el marco del reinicio gradual de los vuelos internacionales en la principal terminal aérea de Venezuela, tras la habilitación de infraestructuras temporales para la atención de pasajeros.

Horarios e itinerarios de los vuelos

De acuerdo con los sistemas de reserva y distribución de la compañía, la programación de los itinerarios queda estructurada de la siguiente manera:

Tramos desde Panamá hacia Caracas:

Primera frecuencia (Vuelo CM224): salida a las 8:48 a.m. y llegada a Maiquetía a las 12:07 p.m.

Segunda frecuencia (Vuelo CM330): salida a las 9:36 p.m. y llegada a Maiquetía a las 12:59 a.m. del día siguiente.

Tramos de retorno desde Caracas hacia Panamá:

Primera frecuencia (Vuelo CM331): salida a las 6:35 a.m. y llegada a Ciudad de Panamá a las 8:04 a.m.

Segunda frecuencia (Vuelo CM222): salida a la 1:37 p.m. y llegada a Ciudad de Panamá a las 3:06 p.m.

Costos y tarifas disponibles

Las tarifas para la ruta Panamá-Caracas inician desde los 331,60 dólares en clase económica y pueden alcanzar los 630,60 dólares en clase ejecutiva, reportó El Cooperante.

Para el trayecto de retorno Caracas-Panamá, los boletos parten desde los 352,80 dólares en clase económica hasta los 1.218,90 dólares en ejecutiva, con variaciones sujetas a la fecha de compra y disponibilidad de asientos.

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