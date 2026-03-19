¿Cuál es el margen de ganancia de las bombas de gasolina en Venezuela?

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La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) informó que, actualmente, 16 estaciones de servicio distribuyen gasolina súper premium en el territorio nacional.

Oscar Prosperi, presidente del gremio, señaló en declaraciones a Unión Radio que el sector requiere medidas estructurales para equilibrar las operaciones en el mercado interno de combustibles.

El representante gremial destacó la importancia de alcanzar una "homogeneización del mercado y la sinceración del margen comercial de las estaciones de servicio". Según Prosperi, la rentabilidad actual no es suficiente para cubrir los gastos operativos de los establecimientos.

"Ese margen del 2% es ínfimo, no nos permite mantener actualmente nuestra estructura de costo y es parte de esa declaratoria de emergencia", detalló el directivo respecto a los beneficios económicos.

¿Cuánto es el margen de ganancia actual?

Prosperi aclaró que el margen de ganancia se mantiene estándar para todos los tipos de combustible, incluyendo la modalidad subsidiada. En este último caso, el cálculo se realiza sobre la base del precio de 0,50 dólares, gestionándose el pago a través del Sistema Patria.

Desde Fenegas se plantea que la unificación de criterios en los puntos de despacho permitirá un escenario de competencia más transparente. El vocero explicó que, al lograr que todas las estaciones vendan los productos bajo un precio estándar, se podrán conocer "los volúmenes reales de cada una de las estaciones de servicios basados en la libre competencia".

Respecto a la comercialización de la gasolina de alto octanaje en divisas, Prosperi indicó que esta es una exigencia directa de la industria petrolera nacional, punto que se mantiene bajo discusión en las mesas de trabajo entre el gremio y las autoridades.

Participación de la empresa privada

En relación con la posibilidad de que el sector privado asuma roles en la distribución de combustible, el presidente de Fenegas señaló que el marco legal vigente limita esta opción en la actualidad. No obstante, reveló que existen inversionistas locales interesados en el área.

"A un mediano o largo plazo sí es posible que volvamos a ver compañías nacionales operando en el mercado interno", añadió Prosperi.

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