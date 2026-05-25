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Este 25 de mayo el sector educativo venezolano se prepara para recibir una serie de pagos y bonificaciones en sus cuentas nómina.

En las últimas horas, se confirmó que los recursos ya fueron aprobados a través del sistema Patria.

¿Cuáles son los pagos y bonificaciones que cobra el sector educativo este 25 de mayo?

Al respecto, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia, mediante un comunicado, informó sobre la aprobación.

De acuerdo con el cronograma de pagos, se trata del segundo abono de la quincena del mes en curso y otras bonificaciones.

Sobre los montos exactos que recibe el personal administrativo, obrero y docente, se supo que varía, según el cargo y la antigüedad.

Sin embargo, el monto fijo resaltado en la circular es el de bono de alimentación por 20.018,00 bolívares.

Textualmente, desde la Universidad del Zulia se lee:

La Dirección de Recursos Humanos informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas:

Segunda quincena de mayo. Cestaticket (monto 20.018,00 Bs). Becas. Guardería. Bonificaciones

De igual modo, se prevé que se inicie la entrega de varios pagos para el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación (Mppe).

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